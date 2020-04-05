В Шанхае заработал автодром Формулы-1

Новости спорта:В июне в Шанхае уже будут проводить большие гонки.

На фоне успешной борьбы Китая с пандемией коронавируса в Шанхае открыли автодром, на котором регулярно проводят Гран-при Формулы-1, сообщает The Race.

Сейчас автодром доступен только для местных незначительных соревнований, а первые гонки в Шанхае снова будут проводить с июня.

В этом сезоне в Шанхае не состоялся Гран-при Формулы-1. Его отменили первым из всех гонок нынешнего сезона. Впоследствии отменили этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Монако, Нидерландах и Испании.

Напомним, руководство Формулы-1 все еще надеется возобновить гонки летом и провести в этом сезоне хотя бы 15-18 Гран-при.