Хэмилтон остается в Мерседесе

Новости спорта:Вольф подтвердил, что Хэмилтон, вероятнее всего, останется в Мерседесе.

Глава "Мерседеса" Тото Вольф опроверг слухи, что у него ухудшились отношения с лидером команды, шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Функционер подчеркнул, что, вероятнее всего, британец продолжит выступать за "Мерседес".

"Слухи о том, что в наших с Льюисом отношениях появилось напряжение, — полная ерунда. Мы понимаем друг друга лучше, чем когда-либо. Мы обсуждаем будущее каждый день. Всё указывает на то, что мы продолжим сотрудничество в том же ключе, что и сейчас", — приводит слова Вольфа Grand.PX.news.

Напомним, действующий контракт Льюиса Хэмилтона с "Мерседесом" истекает в конце нынешнего сезона. В прессе периодически появляются слухи, что британец может продолжить карьеру в "Феррари".