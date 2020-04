У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

Мать главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы стала жертвой коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба "горожан".

Долорс Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны Манресе в возрасте 82 лет.

"Любой, кто связан с клубом, выражает самые искренние соболезнования в это тяжелое время Пепу и его семье", - говорится в заявлении Манчестер Сити.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020