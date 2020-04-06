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У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса
17:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Долорс Сала Каррио было 82 года.

Мать главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы стала жертвой коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба "горожан".

Долорс Сала Каррио умерла в пригороде Барселоны Манресе в возрасте 82 лет.

"Любой, кто связан с клубом, выражает самые искренние соболезнования в это тяжелое время Пепу и его семье", - говорится в заявлении Манчестер Сити.

Напомним, что Долорс в браке с Валенти Гвардиолой родила четырех детей - двух девочек и двух мальчиков. Хосеп является старших сыном в семье.

В данный момент Испании зафиксировали более 135 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. Почти 13 тысяч человек погибли, выздоровели - более 40 тысяч.

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Ранее сообщалось, что экс-тренер Эспаньола скончался от коронавируса.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Хосеп Гвардиола.
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