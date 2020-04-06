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"Стоит рассчитывать": Интер может подписать Месси

"Стоит рассчитывать": Интер может подписать Месси
14:22 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Моратти поделился мнением о возможности миланского клуба подписать аргентинца.

Бывший президент Интера Массимо Моратти заявил, что не считает трансфер форварда Барселоны Лионеля Месси возможным.

"Интеру стоит рассчитывать на подписание Месси. Я не думаю, что о таком трансфере нельзя помечтать. Контракт Лео с Барселоной скоро истечет, и руководство клуба попытается его переподписать.

Я не знаю, изменится ли ситуация, но я думаю, что в конце года мы увидим много странных вещей", - цитирует Моратти Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

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Напомним, что действующий контракт Месси с Барселоной истекает в июле 2021 года. В текущем сезоне 32-летний футболист провел 31 матч во всех турнирах, забив 24 гола и сделав 15 результативных передач.

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Лионель Месси, Футбол, Массимо Моратти, Новости футбола.
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