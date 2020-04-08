Скачать
Среда, 08.04.2020
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
Наставник Шахтера: Все потери мы оценим позже
Шевченко возглавит клуб в Италии или Англии
Шевченко возглавит клуб в Италии или Англии
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Футбол возобновиться не раньше 26 мая
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249
Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Формула-1 покажет легендарную гонку с участием Шумахера и Вильнева

Формула-1 покажет легендарную гонку с участием Шумахера и Вильнева
10:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Формула-1 бесплатно покажет знаменитый Гран-при Европы 1997 года.

Пресс-служба Формулы-1 анонсировала показ записи заключительной гонки сезона-1997 – Гран-при Европы, в которой Михаэль Шумахер и Жак Вильнёв сражались за титул чемпиона мира.

Перед этапом в Хересе Шумахер на "Феррари" опережал Вильнёва на "Уильямсе" лишь на одно очко. Кроме того, эта гонка стала последней для "Рено" в Формуле-1 в качестве поставщика моторов до возвращения в 2001 году.

Трансляция Гран-при Европы — 1997 была выбрана для показа по итогам голосования болельщиков. Показ состоится сегодня, 8 апреля, и начнётся в 21:00 мск. Запись знаменитой гонки можно посмотреть на официальном сайте Формулы-1, YouТube-канале и странице в "Фейсбуке".

У Гвардиолы умерла мать от коронавируса

Ранее медиаотдел Формулы-1 уже показывал классические Гран-при на своём канале – гонку в Австралии 1986 года и этап в Монако сезона-1996.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автоспорт, Михаэль Шумахер, Новости спорта, Ф1, Формула1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коронавирус забрал жизнь бывшего хоккеиста
02 ФИФА объявила об изменениях в регламенте мирового футбола
03 Чемпионат Нидерландов возобновляют: названа дата
04 Чемпионат Испании могут возобновить еще весной
05 Шевченко возглавит клуб в Италии или Англии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь