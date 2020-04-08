Китай может принять Формулу-1

Новости спорта:Шанхайская международная трасса готова принять этап "Формулы-1".

Шанхайская международная трасса, которая 19 апреля должна была принимать этап "Формулы-1", вновь открыта.

Об этом сообщает Motorcar.

"Шанхайская международная трасса вновь открыта, и первые гоночные мероприятия на ней запланированы на июнь. Этот автодром должен был принимать Гран-при Китая – четвертый этап "Формулы-1" сезона 2020 года, но гонка стала одной из многих перенесенных событий", - говорится в сообщении.

Первое гоночное мероприятие после открытия трассы состоится 26 июня. Это будет этап китайского чемпионата GT. Впрочем, контракт еще не заключен.

В Китае из-за пандемии коронавируса в рамках карантинных мероприятий были отменены все спортивные события. Однако сейчас страна начинает возвращаться к нормальной жизни. Школы, кинотеатры и главные туристические места, как и раньше, закрыты, но некоторые объекты уже функционируют – и среди них Шанхайский международный автодром.

Как сообщалось, сезон-2020 в "Формуле-1" может стартовать 28 июня во Франции, все предыдущие Гран-при были отменены из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что организаторы этапа в Канаде также перенесли гонку, которая должна была состояться 14 июня. А начаться сезон в "Формуле-1" должен был в середине марта в Австралии.