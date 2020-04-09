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Формула-1 может начаться без зрителей

Формула-1 может начаться без зрителей
12:09 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Росс Браун рассказал о вариантах начала сезона-2020.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился вариантами проведения сезона-2020. Старт соревнований, которые должны был начаться на Гран-при Австралии 15 марта, перенесли из-за пандемии коронавируса.

На данный момент все гонки Формулы-1 отменены вплоть до Гран-при Франции, которое должно было состояться 28 июня.

"В данный момент мы обсуждаем логистику "закрытой" гонки: как бы мы доставляли людей, как бы мы их защитили, как бы мы сделали гонку безопасной, кого бы мы допустили в паддок. Сейчас обговаривается каждая перестановка.

Мы можем создать очень замкнутую среду, в которой гонки проходят без зрителей, команды доставляются чартерными рейсами, мы направляем их на трассу, следим за тем, чтобы все были проверены, и никто не рисковал. Это не очень хорошо, но, я думаю, все же лучше, чем вообще никаких гонок", - цитирует Брауна Reuters.

По словам функционера, крайним сроком начала проведения гонок считают октябрь.

"Мы должны помнить, что миллионы людей следят за спортом, сидя сейчас дома. Иметь возможность проводить спортивные мероприятия и развлекать болельщиков в этот кризис было бы огромным бонусом.

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Мы могли бы провести восемь гонок, начиная с октября. Так что, если вы хотите знать, где крайний срок, то это октябрь. Но всегда есть вероятность, что это может продлиться до следующего года. И мы уже изучаем вероятность, сможем ли мы в случае чего закончить сезон в январе. Если бы мы стартовали в начале июля, то могли бы провести сезон из 19 гонок", - сказал Браун.

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Формула-1, Автоспорт, Росс Браун, Новости спорта, Ф1.
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