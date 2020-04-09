Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом

1 Роналдиньо спустя 32 суток отпустили из тюрьмы в Асунсьоне, куда он попал из-за поддельных документов вместе со своим братом. После внесенного залога в размере 1,6 миллиона долларов, легендарного бразильца отпустили под домашний арест. Теперь бывший футболист с братом будут проживать в отеле под охраной полиции.

2 Как сообщает The Sun, 40-летний Роналдиньо будет находится в шикарном отеле Palmaroga в Асунсьоне.

3 Здесь в его распоряжении президентский номер люкс, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн на крыше здания, коктейли в баре, тренажерный зал и другое.

4 Из-за коронавируса часть этих сервисов может быть недоступной, но удобная кровать с балдахином и ванная с гидромассажем ему точно обеспечены.