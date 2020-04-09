Скачать
Четверг, 09.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Неизвестный застрелили бойца Bellator
Неизвестный застрелили бойца Bellator
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Легенда Атлетико умер от коронавируса
Чемпионат мира по легкой атлетике "сдвинут" на один год
Чемпионат мира по легкой атлетике "сдвинут" на один год
Количество городов-хозяев Евро-2020 может сократиться
Количество городов-хозяев Евро-2020 может сократиться

Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом

Смотрите фото (8)
Из тюрьмы - в дворец: где живет Роналдиньо под домашним арестом
10:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный бразилец вышел из-под ареста.

  • 1

    Роналдиньо спустя 32 суток отпустили из тюрьмы в Асунсьоне, куда он попал из-за поддельных документов вместе со своим братом.

    После внесенного залога в размере 1,6 миллиона долларов, легендарного бразильца отпустили под домашний арест. Теперь бывший футболист с братом будут проживать в отеле под охраной полиции.

  • 2

    Как сообщает The Sun, 40-летний Роналдиньо будет находится в шикарном отеле Palmaroga в Асунсьоне.

  • 3

    Здесь в его распоряжении президентский номер люкс, круглосуточное обслуживание номеров, бассейн на крыше здания, коктейли в баре, тренажерный зал и другое.

  • 4

    Из-за коронавируса часть этих сервисов может быть недоступной, но удобная кровать с балдахином и ванная с гидромассажем ему точно обеспечены.

  • 5

    Сейчас стоимость номера составляет около 100 евро за сутки из-за пандемии, но в обычное время за него платят в два-три раза дороже.

Роналдиньо вышел из тюрьмы

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Сборная Бразилии, Спорт, Роналдиньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Памятный гол Реброва Барселоне на Камп Ноу (Видео)
02 Форвард Шахтера Мораес хочет вернуться в Сантос
03 Легенда Атлетико умер от коронавируса
04 Transfermarkt снизил стоимость футболистов, Цыганков подешевел на € 4 миллиона
05 В Украине не рассматривается вариант досрочного завершения футбольного чемпионата
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь