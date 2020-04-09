Гонщик Формулы-1 до сих пор не добрался домой после отмены Гран-при Австралии

Новости спорта:Пьер Гасли рассказал, что не может вернуться домой из-за пандемии коронавируса.

Гонщик Red Bull Racing Пьер Гасли рассказал, что вот уже несколько недель находится в Дубае, откуда не может выехать домой во Францию из-за пандемии коронавируса в мире.

"После отмены Гран При Австралии я остался со своим тренером в Мельбурне на неделю, а потом мы отправились в Дубай, где планировали провести пару дней. Но обстановка ухудшилась и наше пребывание в Дубае затянулось на недели. Сначала ограничений для передвижения не было, но теперь я выхожу только в супермаркет", – сказал Гасли в интервью Autosprint.

Таким образом, француз уже почти месяц не был дома, поскольку Гран При Австралии был отменен еще 13 марта.

Ранее сообщалось, что Формула-1 может начаться без зрителей.