Формула-1 стартует в июле

Новости спорта:Первые этапы в сезоне могут провести без зрителей.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал о том, как серия планирует провести сезон-2020, сообщает Sky Sports.

"Если мы начнем в начале июля, то сможем провести 19 гонок. Будет сложно - три этапа подряд, неделя отдыха, затем снова три этапа. Конечно, перелеты для команд и всех участников станут большой проблемой. На наш взгляд, лучше всего начать сезон в Европе. Возможно, это будет гонка без зрителей. Мы можем организовать чартеры для команд и убедиться, что все протестированы и опасности нет. Гран-при без зрителей - это не очень здорово, но все же лучше, чем вообще без гонок. Необходимо помнить, что за гонками будут наблюдать миллионы болельщиков из дома.

Минимальное количество этапов для чемпионата - восемь, и их можно набрать, даже если мы стартуем в октябре. Но всегда есть возможность переноса гонок на следующий год. Мы обсуждаем такую возможность и можем закончить сезон в январе, несмотря на сложности. Если говорить об этом сезоне, то возможны все варианты - от восьми до 19 Гран-при", - заявил Браун.

Напомним, на данный момент первой гонкой нового сезона значится Гран-при Франции 28 июня. Первые девять этапов 2020 года отменили или перенесли из-за пандемии коронавируса.