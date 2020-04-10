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Берни Экклстоун: Хэмилтон "не выживет" в Ferrari

Берни Экклстоун: Хэмилтон "не выживет" в Ferrari
20:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Берни Экклстоун намекнул, что англичанин не выдержит конкуренции c Шарлем Леклером.

Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что пилоту команды Мерседес Льюису Хэмилтону не стоит переходить в Феррари.

"Льюис получал максимальную поддержку от своей команды, он очень хороший гонщик. За его спиной не упускают ни одной мелочи. Уверен, что Хэмилтон привык быть главным в команде.

Но если Льюис перейдет в Феррари, а их пилот Шарль Леклер продолжит показывать хорошие результаты, то Хэмилтон там просто не выживет. Если "Скудерия" влюбится в Леклера, то все пойдет именно по такому сценарию. Они просто сожгут Льюиса", - цитирует Экклстоуна RaceFans.

Формула-1 стартует в июле

Напомним, что контракт Хэмилтона с командой Мерседес заканчивается в декабре 2020 года.

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Формула-1, Льюис Хэмилтон, Берни Экклстоун, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
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