Экс-Глава F-1: Лучше отменить нынешний сезон

Новости спорта:Берни Экклстоун считает, что Формуле-1 не хватает диктатуры.

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун уверен, что текущий сезон нужно отменить из-за пандемии коронавируса.

89-летний англичанин, готовящийся стать отцом в четвертый раз, считает, что сейчас Формуле-1 не хватает диктатуры, в которой его обвиняли в свое время.

"Никто не знает, как будет развиваться ситуация, поэтому лучше отменить весь сезон прямо сейчас. В Liberty думают, что они знают, что нужно делать, но мы говорим не о баскетболе или американском футболе.

Раньше в мой адрес было много критики из-за моего диктаторского руководства. Но сейчас не хватает людей, способных принимать решения. Во время этого кризиса, вызванного коронавирусом, мы понимаем, что демократия не работает. А в Формуле-1 она никогда не работала. Лучше поступать так, как это делал я, иначе ничего бы не было", - цитирует Экклстоуна Sport1.