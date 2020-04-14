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Феттель назвал свою главную цель в Формуле-1

Феттель назвал свою главную цель в Формуле-1
13:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Пилот Скудерии поддерживает командную тактику итальянцев.

Гонщик Ferrari Себастьян Феттель высказался о командной тактике Скудерии. В интервью порталу Autosport.com. Феттель рассказал о соперничестве с Шарлем Леклером и подчеркнул, что победа команды важнее, чем их личное противостояние.

"Не так важно, будет ли у меня на пять очков больше или меньше по сравнению с Леклером. Главное, чтобы команда развивалась в верном направлении.

Безусловно, в прошлом году мы сделали шаг назад и не были так сильны, как раньше.

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Это произошло не просто так, есть причины. Их нужно понять и сделать все возможное, чтобы избавиться от проблем и снова достигнуть прогресса. Конечно, в моменте для меня важны лишние пять очков, но наша основная цель – вернуть Ferrari на вершину".

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Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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