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Пилот Формулы-1 подарил продуктовые наборы жителям Мексики

Пилот Формулы-1 подарил продуктовые наборы жителям Мексики
15:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Серхио Перес собрал тысячу продуктовых наборов для жителей Мексики.

Во время пандемии коронавируса пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес и его благотворительный фонд собрали для нуждающихся тысячу продуктовых наборов.

Мексиканский гонщик обратился к жителям страны и попросил поддержать его инициативу. Фонд Переса принимает пожертвования от 300 песо (12 долларов).

"Мне очень грустно видеть, какое количество людей пострадало. Я понимаю, что есть люди, которые не могут оставаться дома, им нужно ежедневно ходить на работу. Их доходы упали, так как торговля практически остановилась. Именно поэтому мы приглашаем всех мексиканцев присоединиться к нашей инициативе.

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Уверен, что мексиканцы проявят единство и сделают всё возможное, чтобы помочь своим братьям. Я молюсь за тех, кто уже заразился, за их семьи. Желаю скорейшего выздоровления. И хочу выразить искренние соболезнования тем, кто потерял любимого человека в этой сложной ситуации", — сказал Перес в своём видеообращении в "Твиттере".

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Формула-1, Мексика, Автоспорт, Серхио Перес, Ф1.
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