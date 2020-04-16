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Формула-1 выступила с заявлением касательно старта сезона 2020

Формула-1 выступила с заявлением касательно старта сезона 2020
17:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Формула-1 планирует использовать летние месяцы, на которые был запланирован перерыв в сезоне, как период для проведения этапов.

Руководство высшего класса автомобильных гонок "Формула-1" выступило с заявлением по поводу проведения сезона-2020.

"Как уже сообщалось ранее, мы намерены начать сезон-2020 этим летом, - говорится в заявлении на официальном сайте "Формулы-1". - В нынешнее время нельзя быть уверенным в том, когда ситуация в мире улучшится, но когда она улучшится, мы будем готовы вновь проводить гонки. Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить нашим фанатам полноценный сезон в 2020 году.

В настоящее время "Формула-1" работает с организаторами этапов над составлением нового календаря сезона-2020. Последовательность этапов и сроки их проведения могут существенно отличаться от первоначального расписания. Как только появится ясность, мы опубликуем актуальный календарь сезона. Мы будем использовать летние месяцы, на которые был запланирован перерыв в сезоне, как период для проведения этапов. Дата окончания сезона, изначально намеченная на 29 ноября, будет сдвинута на более поздний срок. Также, мы работаем над тем, чтобы вернуть средства людям, которые купили билеты на этапы, которые были отменены или отложены".

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Сезон-2020 в "Формуле-1" еще не начался из-за пандемии коронавируса.

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Коронавирус.
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