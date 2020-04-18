Первый этап сезона Формулы-1 состоится в Австрии

Новости спорта:Наиболее реалистичная дат начала нового сезона Королевских гонок - 5 июля.

Международная автомобильная федерация (ФИА) и Liberty Media договорились с властями Австрии о том, что первый этап нового сезона в "Формуле-1" может пройти в Шпильберге.

Как сообщает Le Figaro, руководство "Формулы-1" считает, что наиболее реалистичной датой начала нового сезона будет 5 июля - на это число запланирован "Гран-при Австрии". Его планируется провести без зрителей. Затем несколько гонок могут быть организованы в британском Сильверстоуне.

На данный момент официально отменены или перенесены девять этапов "Формулы-1". Пока в календаре остается "Гран-при Франции" на 21 июня, но и его почти наверняка придется сдвинуть.

Идея с проведением нескольких гонок на одной трассе возникла из-за необходимости провести минимум 15 гонок, чтобы не нарушить контрактов со спонсорами и телевещателями.