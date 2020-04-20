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Формулу-1 в Испании готовы провести без зрителей

Формулу-1 в Испании готовы провести без зрителей
16:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Если гонка проводится без зрителей, промоутеры лишаются источников дохода.

Организаторы этапа Формулы-1 в Барселоне сообщили о готовности провести Гран-при без зрителей из-за пандемии коронавируса. В то же время они отказались менять конфигурацию трассы для проведения двух гонок.

"Мы обсудили различные сценарии с Формулой-1. Один из них предполагает старт сезона летом, а второй — в сентябре. Нас спросили, сможем ли мы провести Гран-при без зрителей, если сезон начнётся летом. Мы согласились.

Если мы проведём чемпионат в 2020 году, то в следующем году он будет уже более успешным. Это лучше, чем ничего.

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Если гонка проводится без зрителей, промоутеры лишаются источников дохода. Следовательно, действующий контракт с Формулой-1 не должен считаться действительным", — цитирует директора трассы Жоана Фонтсере GrandPX со ссылкой на Soy Motors.

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Ф1, Коронавирус.
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