Формулу-1 в Испании готовы провести без зрителей

Новости спорта:Если гонка проводится без зрителей, промоутеры лишаются источников дохода.

Организаторы этапа Формулы-1 в Барселоне сообщили о готовности провести Гран-при без зрителей из-за пандемии коронавируса. В то же время они отказались менять конфигурацию трассы для проведения двух гонок.

"Мы обсудили различные сценарии с Формулой-1. Один из них предполагает старт сезона летом, а второй — в сентябре. Нас спросили, сможем ли мы провести Гран-при без зрителей, если сезон начнётся летом. Мы согласились.

Если мы проведём чемпионат в 2020 году, то в следующем году он будет уже более успешным. Это лучше, чем ничего.

Если гонка проводится без зрителей, промоутеры лишаются источников дохода. Следовательно, действующий контракт с Формулой-1 не должен считаться действительным", — цитирует директора трассы Жоана Фонтсере GrandPX со ссылкой на Soy Motors.