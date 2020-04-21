Новости спорта:Феттель отказывается подписывать новый контракт с Феррари с понижением зарплаты.

Немецкий пилот Себастьян Феттель отказывается продлить контракт с "Феррари", утверждает La Gazetta dello Sport. Текущий контракт "Феттеля" со Скудерией истекает в конце 2020 года. По данным источника, итальянская команда предложила Себастьяну продлить соглашение ещё на один год с понижением зарплаты, но он отказался.

Феттель пришёл в "Феррари" в 2015 году, но ему так и не удалось повторить путь своего соотечественника Михаэля Шумахера, чемпионом мира в составе "Феррари" Феттель не стал. В итоге итальянская команда пригласила Шарля Леклера, который отказывается довольствоваться ролью второго пилота.

Итальянские СМИ утверждают, что "Феррари" предлагает Феттелю лишь € 12 млн в год. А по действующему контракту его зарплата составляет € 40 млн.