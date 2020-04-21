Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
UFC отменил ближайшие турниры
UFC отменил ближайшие турниры
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
За рубежом выступают 250 украинских футболистов
За рубежом выступают 250 украинских футболистов

Себастьян Феттель отказывается продлить контракт с Феррари

Себастьян Феттель отказывается продлить контракт с Феррари
11:12 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Феттель отказывается подписывать новый контракт с Феррари с понижением зарплаты.

Немецкий пилот Себастьян Феттель отказывается продлить контракт с "Феррари", утверждает La Gazetta dello Sport. Текущий контракт "Феттеля" со Скудерией истекает в конце 2020 года. По данным источника, итальянская команда предложила Себастьяну продлить соглашение ещё на один год с понижением зарплаты, но он отказался.

Феттель пришёл в "Феррари" в 2015 году, но ему так и не удалось повторить путь своего соотечественника Михаэля Шумахера, чемпионом мира в составе "Феррари" Феттель не стал. В итоге итальянская команда пригласила Шарля Леклера, который отказывается довольствоваться ролью второго пилота.

Малиновский показал пустые улицы Италии (Видео)

Итальянские СМИ утверждают, что "Феррари" предлагает Феттелю лишь € 12 млн в год. А по действующему контракту его зарплата составляет € 40 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Себастьян Феттель, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хачериди: Как можно пять раз футболиста заставлять перебрасывать аут?!
02 Криштиану Роналду снова нарушил карантин (Видео)
03 Динамо отправило главного тренера в отставку
04 Шахтер хотел купить Буффона
05 Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь