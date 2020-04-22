Пилот Формулы-1 собирает пазл со своим фото

Новости спорта:Райкконен собирает пазл с собственным изображением.

Пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал, как проводит досуг на карантине. Финский гонщик собирает пазл с собственным изображением. Соответствующее фото он разместил в "сториз" на своей странице в "Инстаграме".

Мозаика, судя по всему, состоит не менее чем из 1000 деталей.

Из-за пандемии коронавируса и карантина у гонщика появилось много свободного времени. Ранее Кими Райкконен показал, как читает на ночь сказки детям.

Напомним, что старт нового сезона Формулы-1 отложен на неопределённый срок из-за карантина. В последние дни ряд европейских стран начал ослаблять меры по противодействию распространения COVID-19, но до полного снятия карантина ещё далеко.