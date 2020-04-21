Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру высказался касательно вспышки пандемии коронавируса, а также рассказал, как она повлияет на футбол.
"Есть мнение, что чемпионаты могут вернуться когда-то летом, однако никто не знает точного сценария, по которому все будет развиваться.
Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола, однако если это затянется, то ногие клубы по всему миру прекратят существование", - приводит слова специалиста A Bola.
Напомним, Александра Рябоконя, главного тренера черниговской "Десны", спросили, как можно эффективно играть, чтобы поскорее закончить чемпионат Украины.
Футболистам, считает коуч, будет сложно действовать на максимуме каждые три дня в течение 9 туров. Однако чемпионат в любом случае необходимо доигрывать.