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Наставник Десны дал совет, как закончить футбольный сезон

Наставник Десны дал совет, как закончить футбольный сезон
12:54 Сегодня Телеграф zbirna.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Но все должно быть централизованно.

Александра Рябоконя, главного тренера черниговской "Десны", спросили, как можно эффективно играть, чтобы поскорее закончить чемпионат Украины.

Футболистам, считает коуч, будет сложно действовать на максимуме каждые три дня в течение 9 туров. Однако чемпионат в любом случае необходимо доигрывать.

Вообще можно сыграть 4 тура, чтобы доиграть круг на втором этапе, тогда каждый с каждым успеет сыграть и уже по этим итогам определять окончательные места в турнирной таблице. Но такой вариант, на мой взгляд, нужно использовать в «пожарном» случае, чтобы закончить чемпионат за 10 дней, играя через два дня на третий.

Алгоритм действий, рассуждает наставник "Десны", должен исходить от УЕФА. Прежде всего они должны установить еврокубковые даты и время для внутренних соревнований.

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УАФ вместе с правительством Украины должны определить день выхода на работу всех команд, а Премьер-лига - разработать календарь оставшихся игр. Все должно быть централизованно, чтобы все клубы находились в равных условиях.

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Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Десна, Александр Рябоконь.
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