Названо условие для проведения Гран-при Франции

Новости спорта:Пока гонка, запланированная на 28 июня, не отменена и не перенсена.

Президент Французской федерации автоспорта (FFSA) Николя Дешо считает маловероятным проведение гонки Формулы 1 на Поль-Рикаре без болельщиков.

Пока Гран При Франции является первым этапом, который не отменен и не перенесен из-за пандемии коронавируса. Гонка запланирована на 28 июня. Но есть большое препятствие для её проведения – запрет массовых мероприятий в стране до 15 июля.

Это значит, что в лучшем случае этап пройдет при пустых трибунах.

"Понятно, что отмена – это серьезный удар по имиджу любого Гран При. Мы обсуждаем вместе с промоутерами возможные сценарии действий и ждем от властей подробностей новых мер по борьбе с коронавирусом, – цитирует Дешо F1i. – Проведение гонки без болельщиков? Основной доход промоутеры получают от продажи билетов. И если данная бизнес-модель не будет пересмотрена, то вряд ли такой сценарий будет возможен".