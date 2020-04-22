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Названо условие для проведения Гран-при Франции

Названо условие для проведения Гран-при Франции
18:30 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Пока гонка, запланированная на 28 июня, не отменена и не перенсена.

Президент Французской федерации автоспорта (FFSA) Николя Дешо считает маловероятным проведение гонки Формулы 1 на Поль-Рикаре без болельщиков.

Пока Гран При Франции является первым этапом, который не отменен и не перенесен из-за пандемии коронавируса. Гонка запланирована на 28 июня. Но есть большое препятствие для её проведения – запрет массовых мероприятий в стране до 15 июля.

Это значит, что в лучшем случае этап пройдет при пустых трибунах.

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"Понятно, что отмена – это серьезный удар по имиджу любого Гран При. Мы обсуждаем вместе с промоутерами возможные сценарии действий и ждем от властей подробностей новых мер по борьбе с коронавирусом, – цитирует Дешо F1i. – Проведение гонки без болельщиков? Основной доход промоутеры получают от продажи билетов. И если данная бизнес-модель не будет пересмотрена, то вряд ли такой сценарий будет возможен".

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Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Франции.
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