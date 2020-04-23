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Феррари пригрозила уходом из Формулы-1

Феррари пригрозила уходом из Формулы-1
11:11 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Феррари пригрозила уходом из Формулы-1 в случае сильного снижения потолка бюджетов.

Глава "Феррари" Маттиа Бинотто заявил, что "Скудерии" не нравится перспектива дальнейшего снижения лимита на бюджеты в Формулы-1. Официально был утверждён лимит в 175 млн долларов с сезона-2021, сейчас все команды неофициально договорились снизить планку до 150 млн, но при этом изучается вариант с 145 млн и последовательным понижением до 130 млн.

"Уровень в 145 млн долларов — и так уже новый и требовательный запрос по сравнению с тем, что был установлено в прошлом июне. Он не может быть достигнут без дальнейших существенных жертв, особенно в плане человеческих сотрудников. Если лимит должен стать ещё ниже, то мы бы не хотели оказаться в положении, когда нам придётся изучать другие варианты по воплощению нашей гоночной ДНК.

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Все мы в курсе, что Ф-1 оказалась совсем в новом мире и проходит через особенно трудный период из-за пандемии коронавируса. Однако нельзя спешно реагировать с риском принять решение без полноценной оценки последствий. Не стоит забывать, что компании играют роль в социальной структуре своих стран, а не только зарабатывают", — приводит слова Бинотто Guardian.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Новости спорта, Ф1, Маттиа Бинотто.
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