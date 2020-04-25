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Формула-1 продлила карантин для команд

Формула-1 продлила карантин для команд
20:58 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:В четверг команды Формулы 1 договорились вновь продлить сроки закрытия своих баз на период весеннего перерыва

Теперь базы команд должны оставаться закрытыми на протяжении 63 дней вместо 35. Кроме команд, мораторий на работу баз также продлили мотористы – с 35 до 49 дней, сообщает Auto Motor und Sport.

Ранее из-за коронавируса летний перерыв в сезоне-2020 был перенесён на весну и должен был продлиться лишь три недели, однако масштабы пандемии и меры правительств по борьбе с вирусом вынудили команды дважды продлить сроки.

По новым правилам для команд, объявивших о закрытии баз в первых числах апреля, перерыв продлится вплоть до июня.

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Команды также сделали оговорку, по которой спустя 50 дней перерыва (36 дней – для мотористов) к работе над проектами на базе смогут вернуться до десяти сотрудников, при этом работа не должна касаться аэродинамики. За 10 дней до этого необходимо поставить FIA в известность, сообщив имя, должность сотрудника и конкретный проект, над которым будет идти работа.

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Автоспорт, Карантин, Новости автоспорта, Коронавирус.
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