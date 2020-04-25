Формула-1 продлила карантин для команд

Теперь базы команд должны оставаться закрытыми на протяжении 63 дней вместо 35. Кроме команд, мораторий на работу баз также продлили мотористы – с 35 до 49 дней, сообщает Auto Motor und Sport.
Ранее из-за коронавируса летний перерыв в сезоне-2020 был перенесён на весну и должен был продлиться лишь три недели, однако масштабы пандемии и меры правительств по борьбе с вирусом вынудили команды дважды продлить сроки.
По новым правилам для команд, объявивших о закрытии баз в первых числах апреля, перерыв продлится вплоть до июня.
Команды также сделали оговорку, по которой спустя 50 дней перерыва (36 дней – для мотористов) к работе над проектами на базе смогут вернуться до десяти сотрудников, при этом работа не должна касаться аэродинамики. За 10 дней до этого необходимо поставить FIA в известность, сообщив имя, должность сотрудника и конкретный проект, над которым будет идти работа.