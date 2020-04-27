Первая гонка сезона Формулы-1 отменена

Новости спорта:Ближайшая гонка сезона Формулы-1 запланирована на начало июля в Австрии.

Организаторы Гран-при Франции заявили об отмене гонки Формулы-1 в сезоне 2020 года. Из-за продления карантина во Франции, а также закрытия Шенгенской зоны, проведение гран-при в этом году невозможно.

"Учитывая развитие пандемии коронавируса, гонку проводить нельзя. Наши глаза уже обращены в лето 2021 года, в котором мы проведем наше уникальное событие", — заявил генеральный директор Гран-при Франции Эрик Булье.

Организаторы объявили о способах возврата билетов на соревнования этого сезона. Гран-при Франции на автодроме Поль Рикар должен был пройти 28 июня.

Ранее были отменены Гран-при Австралии и Монако. Ряд других гонок отложены на поздний срок. Ближайшим в календаре остается Гран-при Австрии, который запланирован на 5 мая. Организаторы соревнований в Шпильберге заявляли о готовности принять сразу две гонки чемпионата.

Для определения мирового чемпиона Формулы-1 за сезон должны состояться хотя бы восемь гонок. Руководство «королевских гонок» надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гран-при.