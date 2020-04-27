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Каким будет календарь Формулы-1 нынешнего сезона

Каким будет календарь Формулы-1 нынешнего сезона
14:00 Сегодня Телеграф formula1.com

Новости спорта:Чейз Кэри рассказал, каким будет календарь Формулы-1 нынешнего сезона.

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри заявил, что сезон может начаться в июле в Австрии и будет состоять из 15-18 Гран-при.

"Мы планируем начать гонки в Европе в июле, августе и начале сентября. Первый этап должен пройти в Австрии с 3 по 5 июля. В сентябре, октябре и ноябре гонки планируются в Европе, Азии и Америке, а в декабре завершим сезон в Бахрейне и Абу-Даби.

Мы опубликуем календарь сезона, как только появится возможность. Первые гонки ожидаются без зрителей, но есть надежда, что позже они смогут посещать этапы. Предстоит решить еще много вопросов, связанных с мерами безопасности в разных странах. Потому как здоровье и безопасность всех участников остается для нас приоритетом. Мы сможем двигаться вперед только в том случае, если предпримем все меры для того, чтобы избежать рисков и проблем", - сказал Кэри.

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Отметим, что коронавирус послужил причиной отмены или переноса 10 этапов Формулы-1. Так, недавно стало известно об отмене Гран-при Франции.

Ранее сообщалось, что летний перерыв в Формуле-1 перенесен на весну.

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