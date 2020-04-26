Чемпионат Беларуси: "Ислочь" обыграла "Витебск"

"Ислочь" одержала домашнюю победу над "Витебском" в 6-м туре чемпионата Беларуси.
Победу хозяевам принесли голы Комаровского и Янсане. Команда уже вторая в таблице чемпионата и лишь одно очко уступает "Слуцку".
Высшая лига. 6-й тур:
"Ислочь" – "Витебск" 2:0
Голы: Комаровский, 37 (пен), Янсане, 55
"Ислочь": Хаткевич, Концевой, Рыбак, Карпович, Стивен, Патоцкий, Цвейба, Макась, Комаровский, Януш (Холодинский, 79), Янсане (Папуш, 87).
"Витебск": Сороко, Скитов, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Матвеенко (Дробыш, 87), Каленчук, Гуренко, Мараньяо, Николэеску (Волков, 57), Сантос (Теверов, 73).
Предупреждения: Патоцкий – Скитов