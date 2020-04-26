Чемпионат Беларуси: "Ислочь" обыграла "Витебск"

Новости спорта:"Ислочь" уверенно обыграла "Витебск" и заняла второе место в турнирной таблице.

"Ислочь" одержала домашнюю победу над "Витебском" в 6-м туре чемпионата Беларуси.

Победу хозяевам принесли голы Комаровского и Янсане. Команда уже вторая в таблице чемпионата и лишь одно очко уступает "Слуцку".

Высшая лига. 6-й тур:

"Ислочь" – "Витебск" 2:0

Голы: Комаровский, 37 (пен), Янсане, 55

"Ислочь": Хаткевич, Концевой, Рыбак, Карпович, Стивен, Патоцкий, Цвейба, Макась, Комаровский, Януш (Холодинский, 79), Янсане (Папуш, 87).

"Витебск": Сороко, Скитов, Клопоцкий, Чалов, Назаренко, Матвеенко (Дробыш, 87), Каленчук, Гуренко, Мараньяо, Николэеску (Волков, 57), Сантос (Теверов, 73).

Предупреждения: Патоцкий – Скитов