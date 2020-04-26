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Караваев о дисквалификации Хачериди: Женя, как всегда, в своем репертуаре

Караваев о дисквалификации Хачериди: Женя, как всегда, в своем репертуаре
18:17 Сегодня Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок Динамо-Брест дисквалифицирован на пять матчей.

Защитник Динамо Александр Караваев прокомментировал ситуацию с пятиматчевой дисквалификацией игрока Динамо-Брест Евгения Хачериди. Он отметил, что центрбек сам не может объяснить свое поведение на поле.

"Женя, как всегда, в своем репертуаре. Когда он выходит на поле, он как в другом мире, все переворачивается. С ним общаешься – адекватный, простой парень. Обо всем можно пообщаться", — сказал Караваев.

"А когда выходит на поле, говорит, что полностью в игре, а потом что-то происходит, бывают непонятные моменты. Он их объяснить сам не может. Уверен, он это делает не специально, не со зла, без злого умысла. Наверное, сильно большой азарт в игре. Все это эмоции".

Отметим, что Динамо-Брест не станет расторгать контракт с Хачереди из-за его поведения. Евгений в матче 5-го тура чемпионата Беларуси против Витебска (0:1) привез пенальти и получил прямую красную карточку, что стало причиной поражения команды. Уже в подтрибунном помещении украинец пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

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Ранее сообщалось, что клуб накажет Хачериди за его действия в матче с Витебском. Динамо может лишить украинца половины зарплаты, которая составляет 20 тысяч долларов в месяц, но пока решение о наказании центрбека не принято.

Хачериди присоединился к Динамо-Брест в конце октября прошлого года. Соглашение с украинцем рассчитано до конца 2021 года. В текущем сезоне защитник провел три матча за Динамо-Брест, не отличившись результативными действиями.

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Динамо-Брест идет на 14-й позиции чемпионата Беларуси. В следующем матче 29 апреля команда Хачериди на выезде сыграет против солигорского Шахтера Юрия Вернидуба в ответном матче 1/2 финала Кубка Беларуси.

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Евгений Хачериди, Футбол, Александр Караваев, Динамо (Брест).
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