Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Самые скандальные трансферы в футболе
Самые скандальные трансферы в футболе
Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?
Месси или Роналду: кто забьет первым после карантина?
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира
Экс-тренер Кличко: Он должен вернуться, он снова станет чемпионом мира

Зрители Великобритании не увидят Формулу-1 в 2020 году

Зрители Великобритании не увидят Формулу-1 в 2020 году
16:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Трасса Сильверстоун в этом году будет без болельщиков.

Гран-при Великобритании в этом году пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте Формулы-1. Причиной такого решения стала продолжающаяся пандемия коронавируса. Чтобы обезопасить людей от заражения гонку проведут за закрытыми дверями.

"Мы оттягивали принятие этого трудного решения как могли, но совершенно очевидно, что учитывая текущие условия в стране и требования правительства сейчас и в обозримом будущем, проведение Гран-при в обычных условиях невозможно", - сказал директор трассы Сильверстоун Стюард Прингл.

Отметим, что этап запланирован на период с 17 по 19 июля.

Чемпионат Беларуси: "Ислочь" обыграла "Витебск"

Организаторы также отметили, что болельщики, купившие билеты на гонку могут перенести свое бронирование на 2021 год либо вернуть деньги.

Напомним, что Гран-при Франции, запланированное на конец июня, отменили.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Гран При Великобритании, Автоспорт, Новости спорта, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы даты возобновления украинской Премьер-лиги
02 Арум: Тайсон выступит в Америке, но не обязательно против Уайлдера
03 Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
04 "Я связан с этой командой": Дани Алвес рассказал, где бы хотел закончить карьеру
05 Пандемия: Футбольная федерация Мексики досрочно завершила сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь