Зрители Великобритании не увидят Формулу-1 в 2020 году

Новости спорта:Трасса Сильверстоун в этом году будет без болельщиков.

Гран-при Великобритании в этом году пройдет без зрителей, сообщается на официальном сайте Формулы-1. Причиной такого решения стала продолжающаяся пандемия коронавируса. Чтобы обезопасить людей от заражения гонку проведут за закрытыми дверями.

"Мы оттягивали принятие этого трудного решения как могли, но совершенно очевидно, что учитывая текущие условия в стране и требования правительства сейчас и в обозримом будущем, проведение Гран-при в обычных условиях невозможно", - сказал директор трассы Сильверстоун Стюард Прингл.

Отметим, что этап запланирован на период с 17 по 19 июля.

Организаторы также отметили, что болельщики, купившие билеты на гонку могут перенести свое бронирование на 2021 год либо вернуть деньги.

Напомним, что Гран-при Франции, запланированное на конец июня, отменили.