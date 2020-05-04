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Экс-пилот Формулы-1: Гонки в этом году безусловно будут

Экс-пилот Формулы-1: Гонки в этом году безусловно будут
09:51 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Отец пилота Формулы-1 Макса Ферстаппена сделал прогноз на возобновление сезона.

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен и отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена выразил уверенность, что чемпионат мира в 2020 году обязательно состоится.

«Гонки в этом году безусловно будут. Я в этом уверен. Целый год без Формулы-1 – это просто немыслимо. В таком случае команды просто начнут закрываться, люди потеряют работу. На кону слишком много контрактов. Конечно, здоровье – это самое главное. Но останавливать экономику на несколько месяцев – тоже не вариант. Нужно руководствоваться здравым смыслом. В этой ситуации вы можете видеть недовольство людей.

Главное, чтобы в какой-то момент пилотам наконец-то разрешили выехать на трассу. Гонка без зрителей ничем не будет отличаться от обычной. Конечно, им придётся тестировать всех сотрудников на коронавирус. С болидом Формулы-1 работает около 15 человек, которые находятся в близком контакте, соблюдать дистанцию в 1,5 метра они не смогут.

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А то, что на гонке не будет журналистов, даёт Максу преимущество. Ему не придётся раздавать так много интервью», – приводит слова Йоса Ферстаппена De Telegraaf.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Йос Ферстаппен.
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