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Формула-1: определен победитель этапа виртуальных гонок

Формула-1: определен победитель этапа виртуальных гонок
10:50 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Гонщик "Ред Булл" победил на трассе Интерлагос (Сан-Паулу, Бразилия).

Пилот «Ред Булл» Алекс Албон выиграл виртуальный Гран-при на трассе Интерлагос. Это первая победа пилота из Таиланда в виртуальном сезоне.

Второе место занял пилот «Уильямса» Джордж Расселл, третьим стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Это первая победа Албона в виртуальной серии. Ранее два Гран-при выиграл Леклер, а на первом этапе победил тест-пилот «Рено» Чжоу Гуань.

Шарль Леклер возглавляет общий зачет виртуальной серии. В его активе 65 очков. Второе место занимает Стоффела Вандорн («Мерседес») - 48 очков. Албон поднялся на третью позицию - 47 очков.

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Напомним, Формула-1 объявила, что вместо отмененных и перенесенных Гран-при организация проведет виртуальные гонки.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Алекс Албон.
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