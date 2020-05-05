Экс-пилот Формулы-1 вспомнил, как чемоданами получал зарплату

Новости спорта:Экс-пилот Формулы-1 Йоханссон рассказал, как унёс зарплату за сезон в двух бельевых сумках.

Бывший гонщик Формулы-1 Стефан Йоханссон рассказал историю, как он получил зарплату за сезон от команды «Оникс» в 1989 году.

«Я подписал контракт за год до этого эпизода с другим странным типом, который тогда был инвестором команды. Он ничего не смыслил в гонках, но это был один из парней, которые не хотят отставать от других. У него было огромное эго, что достаточно типично для Формулы-1, и он хотел лично подписать контракт со мной.

После окончания сезона Жан-Пьер ван Россем пригласил меня в свой номер в отеле и передал чемодан с деньгами. В этом чемодане была моя зарплата за сезон. Но потом мне сказали, что я не могу забрать чемодан с собой, так что мне пришлось достать две огромные бельевые сумки из гостиницы и набить их наличными. Затем мне пришлось с этим пройти через вестибюль и отправиться обратно в свой отель на такси. Там было несколько миллионов крон. Это было безумное время», — цитирует Йоханссона Göteborgs-Posten.