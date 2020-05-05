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Бюджет Формулы-1 будет сокращен

Бюджет Формулы-1 будет сокращен
13:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Бюджеты команд "Формулы-1" в следующем сезоне сократят до $145 млн.

Начиная с 2021 года бюджеты всех команд гоночного чемпионата мира в "Формула-1" будут сокращены до $145 млн.

Об этом сообщил Sky Sports спортивный директор серии Росс Браун.

"Мы начинали со $175 млн и много работали, чтобы достичь этой суммы. В условиях кризиса будем ориентироваться на $145 млн. Сейчас мы все еще обсуждаем, насколько сильно бюджеты будут сокращены в дальнейшем", - сказал Браун.

Он добавил, что изначально сокращения проводили, чтобы сравнять возможности команд и тем самым повысить конкуренцию в гонках. Сейчас же, по словам Брауна, на первое место вышла экономическая стабильность "Формулы-1".

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"По новому договору небольшие команды будут получать больше призовых, что позволит им стабилизировать финансовую ситуацию", - добавил спортивный директор чемпионата.

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Ф1.
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