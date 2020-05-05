Бюджет Формулы-1 будет сокращен

Начиная с 2021 года бюджеты всех команд гоночного чемпионата мира в "Формула-1" будут сокращены до $145 млн.
Об этом сообщил Sky Sports спортивный директор серии Росс Браун.
"Мы начинали со $175 млн и много работали, чтобы достичь этой суммы. В условиях кризиса будем ориентироваться на $145 млн. Сейчас мы все еще обсуждаем, насколько сильно бюджеты будут сокращены в дальнейшем", - сказал Браун.
Он добавил, что изначально сокращения проводили, чтобы сравнять возможности команд и тем самым повысить конкуренцию в гонках. Сейчас же, по словам Брауна, на первое место вышла экономическая стабильность "Формулы-1".
"По новому договору небольшие команды будут получать больше призовых, что позволит им стабилизировать финансовую ситуацию", - добавил спортивный директор чемпионата.