Новости спорта:Ferrari пытается удержать Феттеля, снизив ему зарплату.

Команда Формулы-1 Ferrari выдвинула компромиссный вариант по контракту Себастьяна Феттеля. Она предлагает ему соглашение на два года с опцией продления еще на год. Но при этом, по-прежнему намерена существенно снизить ему зарплату.

В этом и состоит загвоздка. Ранее Ferrari предлагала немцу соглашение на один сезон и с понижением зарплаты. По действующему соглашению он получает около 30 миллионов долларов в год, а Шарль Леклер, продливший сотрудничество с Ferrari - 12 миллионов. Руководство итальянской команды хочет, чтобы оба пилота получали одинаковые оклады. Феттель - категорически против.

Команда по-прежнему заинтересована в услугах немецкого пилота и была бы не прочь сохранить его в составе. Но если не удастся, уже имеет кандидатов на замену - Карлоса Сайнса-младшего и Даниэля Риккардо.