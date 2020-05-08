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Доходы Формулы-1 упали до 16%

Доходы Формулы-1 упали до 16%
11:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Опубликованы финансовые результаты первого квартала 2020 года.

Представители компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на мира чемпионат мира по автогонкам "Формулы-1", опубликовали финансовые результаты первого квартала 2020 года.

Об этом сообщает Motorsport.

Если за первый квартал прошлого года выручка "Формулы-1" составила 246 миллионов долларов, теперь речь идет только о 39 миллионах - то есть только о 16 процентах от прошлогодних доходов. Сильнее всего снизились поступления от продажи прав на телетрансляции и от компаний-спонсоров - на 93 процента.

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В то же самое время Liberty Media в первом квартале не перечисляла командам выплаты за участие в чемпионате. В частности, в прошлом году участники чемпионата получили за первые три месяца года 96 миллионов долларов.

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Формула-1, Автоспорт, Новости спорта, Ф1.
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