Доходы Формулы-1 упали до 16%

Новости спорта:Опубликованы финансовые результаты первого квартала 2020 года.

Представители компании Liberty Media, владеющей коммерческими правами на мира чемпионат мира по автогонкам "Формулы-1", опубликовали финансовые результаты первого квартала 2020 года.

Об этом сообщает Motorsport.

Если за первый квартал прошлого года выручка "Формулы-1" составила 246 миллионов долларов, теперь речь идет только о 39 миллионах - то есть только о 16 процентах от прошлогодних доходов. Сильнее всего снизились поступления от продажи прав на телетрансляции и от компаний-спонсоров - на 93 процента.

В то же самое время Liberty Media в первом квартале не перечисляла командам выплаты за участие в чемпионате. В частности, в прошлом году участники чемпионата получили за первые три месяца года 96 миллионов долларов.