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Менеджер Михаэля Шумахера мечтает о двух Шумахерах в Формуле-1

Менеджер Михаэля Шумахера мечтает о двух Шумахерах в Формуле-1
12:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вилли Вебер заявил, что было бы здорово снова видеть в Формуле-1 двух Шумахеров.

Менеджер Вилли Вебер признался, что очень хотел бы вновь видеть двух Шумахеров в Формуле-1. Речь идёт о сыновьях Михаэля и Ральфа – Мике и Давиде соответственно. Немецкая пресса уже окрестила их «Шуми III и Шуми IV».

Хотя Вебер, который долгое время был менеджером Михаэля Шумахера, и поссорился с семьёй семикратного чемпиона мира после того, как тот получил тяжелейшие травмы на горнолыжном курорте, он общался с Ральфом по поводу карьеры его сына.

«Да, мы часто разговариваем по телефону. Ральф закрыл старую картинговую команду Михаэля и вместе с Давидом вернулся в Хальванг. Теперь он сосредоточен на гоночной карьере сына. Так что было бы здорово вновь видеть двух Шумахеров в Формуле-1. Я скрещу пальцы и за Мика, и за Давида. Очень хочу увидеть их на трассе в ближайшее время», — приводит слова Вебера GrandPX.news.

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Напомним, Мик Шумахер должен был провести сезон-2020 в Формуле-2 в команде Prema вместе с россиянином Робертом Шварцманом. Однако чемпионат не может пока начаться из-за пандемии коронавируса. Многие эксперты предполагают, что переход сына Михаэля в Ф-1 лишь вопрос времени.

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Формула-1, Автоспорт, Ф1, Вилли Вебер, Мик Шумахер.
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