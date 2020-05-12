Феттель покидает Феррари

Новости спорта:Пилот и команда решили не продлевать контракт.

Пилот Формулы-1, представляющий Феррари, Себастьян Феттель покинет команду по окончании нынешнего сезона, об этом сообщается на официальном сайте Скудерии.

Стороны решили не продлевать контракт о сотрудничестве.

"Это решение принято совместно нами и Себастьяном и оно является лучшим. Это было непросто, учитывая ценность Себастьяна как пилота и человека. Никакой конкретной причины, которая привела нас к этому решению, нет, кроме как общее и дружеское убеждение, что пришло время идти разными путями", - говорится в сообщении.

Сам же Феттель отметил, что причиной расставания с командой стали не финансовые вопросы.

"Мои отношения с Феррари закончатся в конце 2020 года. Чтобы получить наилучшие результаты в этом виде спорта, очень важно, чтобы все стороны работали в полной гармонии. Мы с командой поняли, что больше нет общего желания оставаться вместе. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в этом совместном решении", - приводятся слова пилота на официальном сайте команды.

Ранее сообщалось, что Феттель может продолжить карьеру в Макларене.