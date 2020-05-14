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Карлос Сайнс - пилот Феррари

Карлос Сайнс - пилот Феррари
14:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:«Феррари» объявила о контракте с Карлосом Сайнсом.

Испанский гонщик Карлос Сайнс покинет «Макларен» после сезона-2020 и будет выступать за «Феррари». Об этом сообщила пресс-служба итальянской команды.

Сайнс станет напарником Шарля Леклера, заменив в составе «Скудерии» четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, которой ранее объявил, что уходит из итальянской команды.

Карлос дебютировал в Формуле-1 в 2015 году в составе «Торо Россо» и набрал очки в своём первом же Гран-при. За команду из Фаэнцы он выступал два с половиной сезона. В 2017 году Сайнс прямо в ходе чемпионата сменил гоночный коллектив, перейдя в «Рено». Во французской команде он провёл два полных сезона, после которых подписал контракт с «Маклареном».

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Всего за карьеру в Ф-1 Сайнс принял участие в 84 Гран-при, набрал 171 очко и один раз поднимался на подиум.

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Формула-1, Ferrari, Автоспорт, Карлос Сайнс, Ф1.
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