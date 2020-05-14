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Формула-1: Макларен подписал Риккардо вместо Сайнса

Формула-1: Макларен подписал Риккардо вместо Сайнса
13:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Перестановки начнут действовать с 2021 года.

Команда Формулы-1 Макларен объявила о подписании долгосрочного контракта с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо. Соглашение вступит в силу с сезона 2021 года.

Нынешний пилот Рено со следующего сезона заменит в составе Макларена испанского гонщика Карлоса Сайнса-младшего, который перейдет в Феррари.

Риккардо мог присоединиться к Макларену в 2019 году, но тогда австралиец выбрал Рено. Теперь же Даниэль готов перейти в британскую команду. Он считает, что перспективы Макларена выше, чем у Рено.

Рено планируют заменить Риккардо одним из пилотов своей молодежной программы. Также команда рассматривает кандидатуры Феттеля и Фернандо Алонсо.

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Сезон-2020 в Формуле-1 не стартовал из-за пандемии коронавируса. Руководство «королевских гонок» намерено провести первый Гран-при в Австрии 5 июля.

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Все по теме:

Формула-1, Макларен, Автоспорт, Ф-1, Даниэль Риккардо.
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