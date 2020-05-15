Фернандо Алонсо ведет переговоры о возвращении в Формулу-1

Новости спорта:Испанец завершил карьеру в 2018 году.

Фернандо Алонсо ведет переговоры с Рено по поводу своего возвращения в Формулу-1.

Команда ищет нового пилота на место Даниэля Риккардо, накануне подписавшего контракт с Маклареном.

В Алонсо Рено видит идеального кандидата, способного заменить австралийца, но проблемой может стать высокая зарплата испанца. Тем не менее, если вопрос будет решен, то Фернандо может подписать контракт еще до старта сезона-2020.

Алонсо завершил карьеру автогонщика в конце 2018 года. В составе Рено испанец выступал в 2003-2006, а также в 2008-2009 годах, за это время он дважды стал чемпионом мира (2005 и 2006).

Кроме Рено, Алонсо выступал за Минарди, Макларен и Феррари, всего проведя в Формуле-1 17 сезонов.

Сезон-2020 в Формуле-1 так и не стартовал по причине пандемии коронавируса. Первый Гран-при в этом году предварительно запланирован на 5 июля.