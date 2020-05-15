Скачать
Пятница, 15.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Месси: Без болельщиков футбол будет странным
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Украинский волейбольный клуб подал заявку на участие в чемпионате Польши
Деревянченко заговорил о бое с Юбенком (Видео)
Деревянченко заговорил о бое с Юбенком (Видео)

Британия примет два Гран-при Формулы-1 подряд

Британия примет два Гран-при Формулы-1 подряд
18:41 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Контракт еще не подписан, но принципиальное соглашение достигнуто.

Британский автодром Сильверстоун примет два гран-при Формулы-1 26 июля и 2 августа. Контракт с руководством «королевских гонок» еще не подписан, но ожидается в ближайшее время.

«У нас есть принципиальное соглашение на проведение двух гонок этим летом. Конечно, это полностью зависит от одобрения правительством Великобритании и ситуации с пандемией в стране», — сказал управляющий директор автодрома Стюарт Прингл.

Гонка пройдет без зрителей и с дополнительными мерами безопасности. Напомним, сезон Формулы-1 планируют начать двумя гран-при в Австрии с 5 июля.

Власти дали добро на проведение Гран-при Бельгии без зрителей

Для определения мирового чемпиона Формулы-1 за сезон должны состояться хотя бы восемь гонок. Руководство «королевских гонок» надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гран-при.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Сильверстоун, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ужасная травма спортсменки MMA в Минске (Видео)
02 Первый украинский футболист с коронавирусом рассказал, как заразился
03 Фьюри и Джошуа подпишут контракт на два боя
04 Байер продает экс-игрока Динамо
05 Ломаченко - лучший боксер-аматор в истории, Усик - в топ-20
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь