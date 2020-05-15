Британия примет два Гран-при Формулы-1 подряд

Новости спорта:Контракт еще не подписан, но принципиальное соглашение достигнуто.

Британский автодром Сильверстоун примет два гран-при Формулы-1 26 июля и 2 августа. Контракт с руководством «королевских гонок» еще не подписан, но ожидается в ближайшее время.

«У нас есть принципиальное соглашение на проведение двух гонок этим летом. Конечно, это полностью зависит от одобрения правительством Великобритании и ситуации с пандемией в стране», — сказал управляющий директор автодрома Стюарт Прингл.

Гонка пройдет без зрителей и с дополнительными мерами безопасности. Напомним, сезон Формулы-1 планируют начать двумя гран-при в Австрии с 5 июля.

Для определения мирового чемпиона Формулы-1 за сезон должны состояться хотя бы восемь гонок. Руководство «королевских гонок» надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 гран-при.