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Зак Браун: Феттель завершит карьеру

Зак Браун: Феттель завершит карьеру
19:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Специалист дал неожиданный прогноз.

Глава команды Макларен Зак Браун спрогнозировал, что немецкий пилот Себастьян Феттель завершит карьеру по окончании текущего сезона.

"У Себастьяна нет особых вариантов трудоустроиться. Я думаю, что он сам это понимает. Его не приглашает Мерседес и Ред Булл, у него нет возможности перейти к нам команду".

"Сейчас ему стоит задуматься о Рено. Но в 2021 году эта команда не будет бороться за победы. Мне кажется, Себастьян перейдет туда, если только захочет перезапустить карьеру, начиная путешествие с командой с низов.

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Мой прогноз - Феттель завершит карьеру", - сказал специалист в интервью Motorsport Week.

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Формула-1, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта, Ф1.
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