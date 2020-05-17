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Феттель может оказаться в Мерседесе

Феттель может оказаться в Мерседесе
11:21 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:На него также претендует Рено.

Руководство гоночной команды Формулы-1 Мерседес рассматривает вариант с подписанием в свои ряды немецкого гонщика Себастьяна Феттеля, который в конце нынешнего сезона покинет Феррари.

«Мы можем подписать Джорджа Расселла, но также рассматриваем вариант с Себастьяном Феттелем. Но пока что мы сосредоточены лишь на своих нынешних пилотах», — заявил глава Мерседеса Тото Вольф.

Помимо Мерседеса Рено рассматривает кандидатуру Феттеля для подписания контракта со следующего сезона, чтобы заменить ушедшего в Макларен Даниэля Риккардо.

Феттель — четырехкратный чемпион мира с 2010 по 2013 годы в составе Ред Булл. Немец перешел в Феррари в 2015 году. За 13 сезонов в Формуле-1 Феттель выиграл 53 гонки.

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Сезон в Формуле-1 не стартовал из-за пандемии коронавируса. Руководство «королевских гонок» намерено провести первый Гран-при в Австрии 5 июля.

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Мерседес, Автоспорт, Себастьян Феттель, Новости автоспорта.
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