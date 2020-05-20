Скачать
Среда, 20.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
В этот день Шахтер выиграл Кубок УЕФА (Видео)
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
"Ты заблудился!": в сети появилось видео избиения игрока Динамо (Видео 18+)
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом
Экс-игрок Динамо переболел коронавирусом

Германия может заменить Великобританию в календаре Формулы-1

Германия может заменить Великобританию в календаре Формулы-1
14:47 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Сильверстоун не сможет принять этап из-за карантина для всех, кто прибывает на территорию Королевства.

Представители Гран-при Германии выразили готовность принять этап на своей территории после того, как Гран-при Великобритании осталось под угрозой из-за ограничений правительства.

В Великобратании гонка в Сильверстоуне не сможет состояться из-за требований властей, которые обязывают всех прибывающих на их территорию пройти обязательный двухнедельный карантин. Для спортивных соревнований не сделали ограничений.

Гран-при Германии должен состояться на трассе в Хоккенхаймринге. Сильверстоун планировал провести две гонки 26 июля и 2 августа.

Бывший босс Фернандо Алонсо против его возвращения в Формулу-1

Для определения мирового чемпиона Формулы-1 за сезон должны состояться хотя бы восемь гонок. Руководство «королевских гонок» надеется возобновить чемпионат в Австрии 5 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Гран При Германии, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-футболист Барселоны подорвал соцсеть, выложив откровенное фото с моделью (Фото)
02 Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в экспресс-формате
03 Хабиб - лучший боец UFC по версии ESPN
04 Зинченко не узнал одноклубника после карантина из-за лишнего веса
05 Боб Арум: Ломаченко нужно будет полететь в Москву
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь