Германия может заменить Великобританию в календаре Формулы-1

Новости спорта:Сильверстоун не сможет принять этап из-за карантина для всех, кто прибывает на территорию Королевства.

Представители Гран-при Германии выразили готовность принять этап на своей территории после того, как Гран-при Великобритании осталось под угрозой из-за ограничений правительства.

В Великобратании гонка в Сильверстоуне не сможет состояться из-за требований властей, которые обязывают всех прибывающих на их территорию пройти обязательный двухнедельный карантин. Для спортивных соревнований не сделали ограничений.

Гран-при Германии должен состояться на трассе в Хоккенхаймринге. Сильверстоун планировал провести две гонки 26 июля и 2 августа.

Для определения мирового чемпиона Формулы-1 за сезон должны состояться хотя бы восемь гонок. Руководство «королевских гонок» надеется возобновить чемпионат в Австрии 5 июля.