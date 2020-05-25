Масса знает о состоянии Шумахера, но рассказать не может

Новости спорта:Бывший напарник Михаэля по Феррари знаком с ситуацией.

Бразильский гонщик Фелипе Масса, который был напарником Михаэля Шумахера в Феррари, знает о состоянии здоровья легендарного пилота, но рассказывать не хочет.

«Мои отношения с Михаэлем всегда были достаточно близкие, поэтому у меня есть информация и я знаю о его состоянии, но рассказывать не могу».

«Его семья не хочет, чтобы эта информация распространялась, и кто я такой, чтобы делать это? Надеюсь только, что ему будет становиться лучше».

«Мечтаю однажды увидеть его на одной из гонок. Особенно сейчас, когда его сын занимается автоспортом», - сказал Масса.

7-кратный чемпион Ф-1 Михаэль Шумахер получил серьезные повреждения головы в конце 2013 года, когда упал во время катания на лыжах.

С тех пор его семья не разглашает информацию о состоянии здоровья Шумахера.