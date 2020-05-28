Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Пикантное фото невесты Роналду попало на обложку журнала (Фото)
Легендарная лыжница Марит Бьорген вернется в большой спорт
Легендарная лыжница Марит Бьорген вернется в большой спорт
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Динамо обыграло Олимпик благодаря раннему дублю Цитаишвили
Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году
Федерер заработал больше всех теннисистов в 2019 году

Формула-1: FIA утвердила новый потолок затрат для команд

Формула-1: FIA утвердила новый потолок затрат для команд
05:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости спорта:В следующем году команды "Формулы-1" смогут тратить не более $145 млн.

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила новый потолок затрат для команд "Формулы-1" на 2021 год.

Согласно сообщению сайта "Формулы-1", этот потолок в следующем году будет зафиксирован на отметке $145 млн. Изначально этот предел планировалось утвердить на отметке $175 млн. Отмечается, что потолок затрат с каждым годом будет сокращаться.

Новый, сокращенный потолок затрат команд "Формулы-1" введен "как ответ на пандемию коронавируса, который сорвал старт сезона-2020 и оказал серьезное влияние на финансовое состояние команд".

У известного гонщика WRC конфисковали имущество

Из-за пандемии коронавируса чемпионат "Формулы-1" в нынешнем году пока так и не стартовал: часть этапов была отменена, часть – перенесена на более поздние сроки. В календаре чемпионата фигурирует и Гран-при России, который должен пройти в Сочи с 25 по 27 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, FIA, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фьюри назвал Усика в числе потенциальных соперников
02 В трех клубах АПЛ обнаружили коронавирус
03 Тайсон Фьюри хочет снять фильм о себе с Дензелом Вашингтоном в главной роли
04 Лунин вспомнил, как впервые попал в раздевалку Реала
05 У известного гонщика WRC конфисковали имущество
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь