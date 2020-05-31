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Правительство Австрии одобрило проведение двух гонок Формулы-1

Правительство Австрии одобрило проведение двух гонок Формулы-1
13:28 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Сезон стартует на трассе Red Bull Ring.

Сезон Формулы-1 2020 года стартует в Австрии 5 июля, после чего еще одна гонка пройдет 12 июля. Правительство Австрии одобрило проведение двух гран-при на своей территории.

Этапы состоятся на гоночной трассе Red Bull Ring в Шпильберг-Книттельфельде и пройдут без зрителей на трибунах. Если гонки пройдут успешно, после них сезон Формулы-1 продолжится 19 июля в столице Венгрии Будапеште.

Ранее стало известно, что Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал идею проведения Гран-при Британии, который мог не состояться из-за карантинных ограничений на территории Королевства.

Сезон-2020 должен был начаться в Австралии в марте, но с тех пор старт гонкам так и не был дан из-за пандемии коронавируса.

Легендарная команда Формулы-1 выставлена на продажу

Руководители Формулы-1 все еще пытаются составить календарь нынешнего сезона так, чтобы провести как можно больше этапов.

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Формула-1, Австрия, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Гран-при Австрии.
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