Гонщик NASCAR потерял сознание после 500-мильного заезда (Видео)

Во время послегоночного интервью Уоллес отключился, и врачам пришлось оказывать медицинскую помощь. Причиной такого состояния пилота стала экстремальная жара в Атланте — 500-мильный заезд прошёл при температуре свыше 30 градусов.

Помимо Уоллеса, сразу два пилота чувствовали себя плохо после гонки — Джош Беликки, обратившийся к медикам, и Райан Ньюман, отказавшийся от интервью.

Примечательно, что для Уоллеса это уже не первая подобная ситуация — во время его дебюта в NASCAR Cup он упал в обморок после гонки на трассе в Поконо.

Oh my God did Bubba Wallace just pass out during an interview? He mentioned being exhausted after standing up too fast after the race. Really scary moment after the #FOHQT500. #nascar pic.twitter.com/WE3bVjhGAl