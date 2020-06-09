Еще один этап ралли WRC отменен

Новости спорта:Ралли Великобритания стало шестым отмененным этапом WRC в сезоне-2020.

Впервые за всю историю своего существования чемпионат мира по ралли, который проводится с 1973 года, не приедет на Туманный Альбион.

Ранее из-за пандемии коронавируса были отменены этапы в Португалии, Кении, Финляндии, Новой Зеландии. Еще до вспышки Covid-19 по причине финансовых проблем отменили Ралли Чили.

«Мы провели переговоры с нашими партнерами, правительством и в итоге приняли это непростое решение. Мы внимательно следили за развитием событий и всё больше понимали, что невозможно запланировать на осень такое масштабное спортивное событие», – прокомментировал глава британской национальной федерации Motorsport UK Дэвид Ричардс.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ОТ КАЛЕНДАРЯ WRC 2020 ГОДА?

24-27 сентября – Турция

15-18 октября – Германия

19-22 ноября – Япония

Перенесен, дата не определена – Сардиния

Перенесен, дата не определена – Аргентина