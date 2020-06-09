"Я даже запаниковал": Гонщик F1 рассказал, как едва не задохнулся на подиуме

Новости спорта:Даниэль Риккардо рассказал о своей первой победе в Формуле-1.

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо рассказал, как на Гран При Канады-2014 при праздновании своей первой победы в Формуле 1 чуть не задохнулся под душем из шампанского.

«Помню эту историю. Себастьян Феттель направил мне в лицо мощную струю шампанского, – рассказал Риккардо британскому журналисту Уиллу Бакстону в эфире в Instagram. – Было похоже на гипервентиляцию, как в дайвинге. Или, знаете, как в серфинге, когда тебя накрывает волна и ты стараешься вынырнуть как можно быстрее, потому что тебе не хватает воздуха. Так у меня было под душем из шампанского, я даже запаниковал.

Я чуть не задохнулся. Не знаю, хотел Себ меня так поздравить с первой победой или, наоборот, думал в тот момент: «Будь ты проклят!»