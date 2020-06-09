Скачать
Вторник, 09.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Легенда бокса Форман назвал десятку сильнейших супертяжей: Али лишь пятый
Легенда бокса Форман назвал десятку сильнейших супертяжей: Али лишь пятый
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
UFC Fight Night 172: полный список боев
UFC Fight Night 172: полный список боев

"Я даже запаниковал": Гонщик F1 рассказал, как едва не задохнулся на подиуме

"Я даже запаниковал": Гонщик F1 рассказал, как едва не задохнулся на подиуме
17:33 Сегодня Телеграф Автоспорт

Новости спорта:Даниэль Риккардо рассказал о своей первой победе в Формуле-1.

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо рассказал, как на Гран При Канады-2014 при праздновании своей первой победы в Формуле 1 чуть не задохнулся под душем из шампанского.

«Помню эту историю. Себастьян Феттель направил мне в лицо мощную струю шампанского, – рассказал Риккардо британскому журналисту Уиллу Бакстону в эфире в Instagram. – Было похоже на гипервентиляцию, как в дайвинге. Или, знаете, как в серфинге, когда тебя накрывает волна и ты стараешься вынырнуть как можно быстрее, потому что тебе не хватает воздуха. Так у меня было под душем из шампанского, я даже запаниковал.

Гонщик NASCAR потерял сознание после 500-мильного заезда (Видео)

Я чуть не задохнулся. Не знаю, хотел Себ меня так поздравить с первой победой или, наоборот, думал в тот момент: «Будь ты проклят!»

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Формула-1, Автоспорт, Новости автоспорта, Ф1, Даниэль Риккардо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Польский "Тайсон" отправил соперника в глухой нокаут (Видео)
02 Денисов: Арбитр матча Днепр-1 - Львов будет отстранен (Видео)
03 Динамо вернет из аренды целую когорту игроков
04 Фильм "Папаченко" хотят продать Netflix (Видео)
05 Цыганык считает, что Луческу может возглавить Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь